Президент США підписав указ про ослаблення регулювання діяльності банків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ про ослаблення регулювання діяльності американських банків. Документ передбачає перегляд закону Додда-Франка про фінансову реформу, прийнятий після кризи 2008 року, передає УНН з посиланням на Reuters.
Прийнятий у 2010 році закон Додда-Франка обмежив діяльність банків та операції з цінними паперами, що дозволило США швидко вийти з важкої економічної кризи з часів Великої депресії.
Цей закон, підписаний екс-президентом США Бараком Обамою, зобов’язував фінансові інститути збільшити частку власного капіталу, щоб уникнути виникнення надмірної заборгованості.
Як зазначається, Республіканська партія вважає прийняті при президенті Обамі обмеження занадто бюрократичними і шкодить як банкам, так і їх клієнтам.
Як повідомляв УНН, в американському сенаті почали нове розслідування щодо втручання Росії у вибори.