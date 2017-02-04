Президент США подписал указ об ослаблении регулирования деятельности банков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ об ослаблении регулирования деятельности американских банков. Документ предусматривает пересмотр закона Додда-Франка о финансовой реформе, принятый после кризиса 2008 года, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Принятый в 2010 году закон Додда-Франка ограничил деятельность банков и операции с ценными бумагами, что позволило США быстро выйти из тяжелого экономического кризиса со времен Великой депрессии.
Этот закон, подписанный экс-президентом США Бараком Обамой, обязывал финансовые институты увеличить долю собственного капитала, чтобы избежать возникновения чрезмерной задолженности.
Как отмечается, Республиканская партия считает принятые при президенте Обаме ограничения слишком бюрократическими и вредит как банкам, так и их клиентам.
Как сообщал УНН, в американском сенате начали новое расследование относительно вмешательства России в выборы.