Президенту Національної академії аграрних наук повідомили про підозру: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук України (НААН) за втручання в діяльність працівника виконавчої служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
“Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України повідомили про підозру вископосадовцю Національної академії аграрних наук України (НААН) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 343 Кримінального кодексу України (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, — ред.)”, — сказано у повідомленні.
Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2019 року державний виконавець прибув до Національної академії аграрних наук України для перевірки виконання рішення суду щодо поновлення на посаді одного з директорів державного підприємства, яке входить до складу установи. Окрім того, державний виконавець мав вручити високопосадовцю НААН постанови про відкриття виконавчого провадження та з інших питань, що входять до повноважень державного виконавця.
Проте підозрюваний, діючи умисно, втрутився в діяльність державного виконавця, аби перешкодити виконанню ним службових обов’язків та не допустити оголошення йому постанови. Зокрема, йдеться про застосування фізичної сили високопосадовцем до державного виконавця — він виштовхнув його зі свого службового кабінету та не допустив отримання постанови про відкриття виконавчого провадження.
Наразі слідчі Головного слідчого управління Нацполіції в приміщенні НААН України проводять обшук, аби вилучити відео та інші документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження.
Варто зазначити, що слідчі Національної поліції України протягом 2015-2019 років розпочали розслідування у 315 кримінальних провадженнях за фактами можливого вчинення злочинів посадовими особами НААН України та її структурних підрозділів на території майже всіх областей України.
У 56 кримінальних провадженнях слідчі встановили осіб, які вчинили злочин, повідомили їм про підозру та направили обвинувальні акти до суду. Ще у 8 кримінальних провадженнях особам повідомлено про підозру. В інших продовжується розслідування, спрямоване на збирання доказів.
Встановлено, що основними причинами недоотримання доходу, розкрадання майна та завдання збитків НААН України є укладання завідомо збиткових договорів про спільну діяльність, зокрема здача в оренду земельних ділянок за завідомо заниженими цінами та на невигідних для НААН України умовах.
Також йдеться про документальне заниження врожайності та подальше привласнення фактично зібраного врожаю, розтрату земельних ділянок та іншого майна, яке ввірене та перебувало у віданні НААН України з використання різних злочинних схем та способів, та розтрату коштів, які виділені на закупівлю сільськогосподарської продукції, гербіцидів тощо.
Нагадаємо, через підрив відділення “Ощадбанку” в Києві 30 листопада, повідомлено про підозру двом особам.