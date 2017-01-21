Президентський акаунт Д.Трампа використав фото з інавгурації Б.Обами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У новому акаунті у Twitter президента США Дональда Трампа змінилося верхнє фото - після того, як користувачі помітили, що воно - з інавгурації Барака Обами 2013 року, передає УНН з посиланням на ВВС.
Д.Трамп перебрав контроль над офіційним акаунтом президента США @POTUS після того, як склав присягу.
На першому фото були люди з прапорцями перед Капітолієм.
Але за годину зображення змінили - після заяв опонентів, що на інавгурації Д.Трампа не було стільки людей, як у 2013 році.
Спершу в акаунті з'явився стоковий знімок американського прапора, а згодом - фото нового президента, що визирає з вікна.
Від моменту запуску акаунт @POTUS Д.Трампа зафоловили мільйони користувачів.
Попередній акаунт, який вів Барак Обама, заархівували під назвою @POTUS44. Його 13,6 мільйонів фоловерів зараз переводять на новий акаунт Д.Трампа.
Перший твіт нового президента був лінком на повідомлення у Facebook із повним текстом його інавгураційної промови.
Особистий акаунт Д.Трампа має понад 20 мільйонів фоловерів.