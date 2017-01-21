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Президентский аккаунт Д.Трампа использовал фото с инаугурации Б.Обамы

Киев • УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В новом аккаунте в Twitter президента США Дональда Трампа изменилось верхнее фото - после того, как пользователи заметили, что оно - с инаугурации Барака Обамы 2013 года, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Д.Трамп взял контроль над официальным аккаунтом президента США @POTUS после того как принял присягу.

На первом фото были люди с флажками перед Капитолием.

Но через час изображение изменили - после заявлений оппонентов, что на инаугурации Д.Трампа не было столько людей, как в 2013 году.

Сначала в аккаунте появился стоковый снимок американского флага, а впоследствии - фото нового президента, который выглядывает из окна.

С момента запуска аккаунт @POTUS Д.Трамп зафолловили миллионы пользователей.

Предыдущий аккаунт, который вел Барак Обама, заархивирован под названием @POTUS44. Его 13,6 млн фолловеров сейчас переводят на новый аккаунт Д.Трампа.

Первый твит нового президента был ссылкой на сообщение в Facebook с полным текстом его инаугурационной речи.

Личный аккаунт Д.Трамп имеет более 20 млн фолловеров.

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