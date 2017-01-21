Президентский аккаунт Д.Трампа использовал фото с инаугурации Б.Обамы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В новом аккаунте в Twitter президента США Дональда Трампа изменилось верхнее фото - после того, как пользователи заметили, что оно - с инаугурации Барака Обамы 2013 года, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Д.Трамп взял контроль над официальным аккаунтом президента США @POTUS после того как принял присягу.
На первом фото были люди с флажками перед Капитолием.
Но через час изображение изменили - после заявлений оппонентов, что на инаугурации Д.Трампа не было столько людей, как в 2013 году.
Сначала в аккаунте появился стоковый снимок американского флага, а впоследствии - фото нового президента, который выглядывает из окна.
С момента запуска аккаунт @POTUS Д.Трамп зафолловили миллионы пользователей.
Предыдущий аккаунт, который вел Барак Обама, заархивирован под названием @POTUS44. Его 13,6 млн фолловеров сейчас переводят на новый аккаунт Д.Трампа.
Первый твит нового президента был ссылкой на сообщение в Facebook с полным текстом его инаугурационной речи.
Личный аккаунт Д.Трамп имеет более 20 млн фолловеров.