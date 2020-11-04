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Президентські вибори у США: штаби обох кандидатів висловили "упевненість у перемозі"

Президентські вибори у США: штаби обох кандидатів висловили "упевненість у перемозі"

Київ • УНН

 • 11943 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Ближче до вечора за київським часом менеджери штабів кандидатів — чинного президента США Дональда Трампа, а також кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена — висловили впевненість у перемозі своїх команд, пише УНН з посиланням на їхні заяви.

Виборчий штаб президента США Дональда Трампа “впевнений у перемозі на виборах американського лідера і сподівається на перерахунок голосів виборців в хиткому штаті Вісконсін”. Про це заявив під час телефонної розмови з журналістами менеджер передвиборної кампанії глави держави Вільям Степін.

“Якщо без порушення закону порахувати всі виборчі бюлетені, то, як ми вважаємо, переміг президент. 1,2 млн — 1,4 млн бюлетенів ще належить підрахувати в Пенсільванії, понад 500 тис. — в Арізоні,... якщо все буде підраховано на підставі закону, то ми переможемо”, — стверджував Степін.

За його словами, Вісконсін “вимагає повторного підрахунку голосів”.

У той же час, із заявою виступила на брифінгу менеджер передвиборної кампанії Байдена Джен О’Меллі Діллон.

“Найголовніше, що я хотіла сказати, це те, що Джо Байден на шляху до того, щоб перемогти на цих виборах, — заявила менеджер кампанії демократа. — Він буде наступним президентом Сполучених Штатів”. За словами Джен О’Меллі Діллон, вже зараз можна з упевненістю говорити про те, що Байден здобув перемогу в хиткому штаті Вісконсін (10 голосів вибірників), де, згідно з підрахунками телеканалу Fox News, він лідирує з 49,6% голосів виборців проти 48,9% голосів у республіканця Дональда Трампа.

“Ми очікуємо і впевнені в тому, що вже здобули перемогу в Вісконсині”, — підкреслила вона. Крім того, в штабі політика вважають, що він переможе в штатах Мічиган (16 голосів), Невада (6) і Пенсільванія (20). Менеджер кампанії Байдена уточнила, що в разі перемоги в Вісконсині, Мічигані і Неваді демократу, який зараз може розраховувати на 238 голосів вибірників, не обов’язково буде чекати остаточних результатів по Пенсільванії.

Джен О’Меллі Діллон також заявила, що Байден “прагне відкрити якомога більше шляхів до перемоги” і після завершення голосування на загальних виборах провів декілька переговорів телефоном з видатними діячами партії.

“Він зв’язувався по телефону з лідерами Демократичної партії, з представниками штатів, — зазначила вона. — Ми з самого початку очікували, що боротьба на виборах буде нелегкою. Ми бачимо своє завдання в тому, щоб відкрити якомога більше шляхів для досягнення перемоги”.

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