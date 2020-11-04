Президентские выборы в США: штабы обоих кандидатов выразили "уверенность в победе"

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа “уверен в победе на выборах американского лидера и надеется на пересчет голосов избирателей в колеблющемся штате Висконсин”. Об этом заявил в телефонной беседе с журналистами менеджер предвыборной кампании главы государства Уильям Степин.

“Если без нарушения закона посчитать все избирательные бюллетени, то, как мы считаем, победил президент. 1,2 млн — 1,4 млн бюллетеней еще предстоит подсчитать в Пенсильвании, свыше 500 тыс. — в Аризоне,... если все будет подсчитано на основании закона, то мы победим”, — утверждал Степин.

По его словам, Висконсин “требует повторного подсчета голосов”.

В тоже время, с заявлением выступила на брифинге менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон.

“Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах, — заявила менеджер кампании демократа. — Он будет следующим президентом Соединенных Штатов”. По словам Джен О’Мэлли Диллон, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков), где, согласно подсчетам телеканала Fox News, он лидирует с 49,6% голосов избирателей против 48,9% голосов у республиканца Дональда Трампа.

“Мы ожидаем и уверены в том, что уже одержали победу в Висконсине”, — подчеркнула она. Кроме того, в штабе политика считают, что он победит в штатах Мичиган (16 голосов), Невада (6) и Пенсильвания (20). Менеджер кампании Байдена уточнила, что в случае победы в Висконсине, Мичигане и Неваде демократу, который сейчас может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, не обязательно будет дожидаться окончательных результатов по Пенсильвании.

Джен О’Мэлли Диллон также заявила, что Байден “стремится открыть как можно больше путей к победе” и после завершения голосования на всеобщих выборах провел несколько переговоров по телефону с видными деятелями партии.

“Он связывался по телефону с лидерами Демократической партии, с представителями штатов, — отметила она. — Мы с самого начала ожидали, что борьба на выборах будет нелегкой. Мы видим свою задачу в том, чтобы открыть как можно больше путей для достижения победы”.