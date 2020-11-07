Президентські вибори у США: Байден збільшив відрив у Джорджії

Таким чином після обробки 99% бюлетенів в штаті кандидат від демократів отримує 49,4% голосів, його суперник — 49,3%. Обидва кандидати вже отримали голоси більш 2,4 млн голосів виборців в Джорджії. До вечора п’ятниці лідерство Байдена в штаті становило понад 4,3 тис. голосів.

Аналогічну оцінку підтверджують дані телеканалу Fox News і видання The New York Times.

Виступаючи в п’ятницю в місті Вілмінгтон (штат Делавер), Байден висловив упевненість в тому, що йому вдасться перемогти на президентських виборах в ключових американських штатах Пенсільванія і Джорджія.

Віце-губернатор Джорджії Бред Раффенспергер раніше заявив, що влада штату проведе перерахунок голосів, відданих на президентських виборах в США в цьому штаті. Він підкреслив, що значимість голосування в цьому штаті “виходить далеко за межі його кордонів”.

Телекомпанія CNN і телеканал Fox News повідомляли з посиланням на джерела, що штаб республіканця Дональда Трампа готовий вимагати перерахунку голосів в Джорджії. У цьому штаті оскаржити підсумки обробки бюлетенів можна, якщо розрив між кандидатами за кількістю отриманих голосів становить не більше 0,5 процентних пункту.

Перемога в Джорджії дає кандидату 16 голосів вибірників з 270 необхідних для обрання президентом США. За оцінками телеканалу Fox News і агентства Associated Press, Байден може твердо розраховувати на даний момент на голоси 264 вибірників, Трамп — на 214 голосів. Телекомпанія CNN і ряд інших ЗМІ гарантують Байдену 253 голоси вибірників, Трампу — 213.