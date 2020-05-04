Президентські вибори у Білорусі відбудуться влітку - Лукашенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори у Білорусі відбудуться влітку, найближчим часом буде визначена дата. Про це повідомляє УНН із посиланням на belta.by.
“У нас немає підстав їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня ", - зазначив Лукашенко.
Нагадаємо, за словами Олександра Лукашенка, нова Конституція Білорусі може бути прийнята в найближчі п’ять років.