Президентські вибори у Білорусі відбудуться влітку - Лукашенко

“У нас немає підстав їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня ", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, за словами Олександра Лукашенка, нова Конституція Білорусі може бути прийнята в найближчі п’ять років.