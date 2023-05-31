Президентом Латвії обрано главу МЗС та відкритого гея Едгарса Рінкевичса

Деталі

За Едгарса Рінкевичса віддали голоси 52 депутати зі 100. Його висунули в кандидати на президента премʼєрська партія "Нова Єдність".

"Я зроблю все, щоб наша держава процвітала, наша країна була безпечною, а наше суспільство було більш об'єднаним", - сказав Рінкевичс після голосування.

Досьє

З 2011 року Рінкевичс був на посаді міністра закордонних справ і залишався на ній при різних урядах донині. У 2014 році він став першим високопосадовцем у 1,9-мільйонній балтійській країні, який оголосив, що він гей.

Видання зазначає, що Рінкевичс був послідовним прихильником підтримки України та різким критиком кремля.

Доповнення

Володимир Зеленський вже привітав Едгарса Рінкевичса з обранням в президенти. Також написав в Twitter, що налаштований на продовження тісної й партнерської співпраці двох держав.

Також висловив подяку його посереднику Егілсу Левітсу.

“Високо ціную ваші сміливі візити до нашої країни під час війни, наполегливість зусиль із консолідації світової спільноти для притягнення агресора до відповідальності, дієву підтримку членства України в ЄС і НАТО”, - написав Володимир Зеленський в Twitter.