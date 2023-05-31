Президентом Латвии избран глава МИД и открытый гей Эдгарса Ринкевичса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сейм Латвии избрал новым президентом бывшего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса, что делает его первым открытым геем-главой государства в ЕС. Об этом сообщает издание Bloomberg, пишет УНН.
Детали
За Эдгарса Ринкевичса отдали голоса 52 депутата из 100. Его выдвинули в кандидаты на президента премьерская партия "Новое Единство".
"Я сделаю все, чтобы наше государство процветало, наша страна была безопасной, а наше общество было более объединенным", - сказал Ринкевичс после голосования.
Досье
С 2011 года Ринкевичс был в должности министра иностранных дел и оставался на ней при разных правительствах по сей день. В 2014 году он стал первым высокопоставленным чиновником в 1,9-миллионной балтийской стране, который объявил, что он гей.
Издание отмечает, что Ринкевичс был последовательным сторонником поддержки Украины и резким критиком Кремля.
Дополнение
Владимир Зеленский уже поздравил Эдгарса Ринкевичса с избранием в президенты. Также написал в Twitter, что настроен на продолжение тесного и партнерского сотрудничества двух государств.
Также выразил благодарность его посреднику Эгилсу Левитсу.
“Высоко ценю ваши смелые визиты в нашу страну во время войны, настойчивость усилий по консолидации мирового сообщества для привлечения агрессора к ответственности, действенную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО”, - написал Владимир Зеленский в Twitter.