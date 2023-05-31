Президентом Латвии избран глава МИД и открытый гей Эдгарса Ринкевичса

Детали

За Эдгарса Ринкевичса отдали голоса 52 депутата из 100. Его выдвинули в кандидаты на президента премьерская партия "Новое Единство".

"Я сделаю все, чтобы наше государство процветало, наша страна была безопасной, а наше общество было более объединенным", - сказал Ринкевичс после голосования.

Досье

С 2011 года Ринкевичс был в должности министра иностранных дел и оставался на ней при разных правительствах по сей день. В 2014 году он стал первым высокопоставленным чиновником в 1,9-миллионной балтийской стране, который объявил, что он гей.

Издание отмечает, что Ринкевичс был последовательным сторонником поддержки Украины и резким критиком Кремля.

Дополнение

Владимир Зеленский уже поздравил Эдгарса Ринкевичса с избранием в президенты. Также написал в Twitter, что настроен на продолжение тесного и партнерского сотрудничества двух государств.

Также выразил благодарность его посреднику Эгилсу Левитсу.

“Высоко ценю ваши смелые визиты в нашу страну во время войны, настойчивость усилий по консолидации мирового сообщества для привлечения агрессора к ответственности, действенную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО”, - написал Владимир Зеленский в Twitter.