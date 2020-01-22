Президенти Польщі, Литви та Естонії не поїдуть в Ізраїль для вшанування жертв Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президенти Польщі, Литви та Естонії не братимуть участь у заході, присвяченому 75-річчю звільнення концтабору "Аушвіц" і вшануванню жертв Голокосту, який відбудеться 23 січня в меморіальному комплексі "Яд Вашем" в Ізраїлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Президент Литви Гітанас Науседа не братиме участь у заході, присвяченому 75-річчю звільнення концтабору "Аушвіц" і вшануванню жертв Голокосту, який відбудеться 23 січня в меморіальному комплексі "Яд Вашем" в Ізраїлі. Цю інформацію у середу, 22 січня, підтвердив речник президента Литви Антанас Бубняліс.
"Президент замість раніше запланованого дводенного візиту в Давос перебуватиме на Всесвітньому економічному форумі три дні", - сказав він. Під час додаткового третього дня у нього заплановані зустрічі з лідерами інших країн і міжнародних бізнес-організацій, додав Бубняліс.
Водночас речник литовського президента відмовився відповісти на запитання журналістів, чи пов'язана відмова від поїздки в Ізраїль з участю у заході президента Росії Володимира Путіна. Ще 20 січня планувалося, що Науседа полетить в Ізраїль, інформація про зміну планів з'явилася напередодні.
Не буде представлена на заході на найвиищому рівні і Естонія. Президентка Естонії Керсті Кальюлайд раніше також отримала запрошення, однак повідомила через посла владу Ізраїлю, що не зможе бути присутньою на церемонії в "Яд Вашем". Прем'єр-міністр та спікер парламенту Естонії також не братимуть участь у заході. У МЗС країни це рішення не коментують.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда відмовився від участі у церемонії вшанування жертв Голокосту в Ізраїлі, бо йому відмовили у можливості виступити на ній. Натомість на церемоній запланований виступ його російського колеги Володимира Путіна.
Президент Росії виступить першим серед іноземних гостей - відразу після президента Ізраїлю Реувена Рівліна, прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху та президента Європейського єврейського конгреса В'ячеслава Кантора.
Нагадаємо, у цій церемонії загалом мають взяти участь глави держав та урядів понад 30-ти країн, серед яких і Президент України Володимир Зеленський.
Дуда та Наусенда планують вшанувати пам'ять жертв Голокосту під час заходу на території колишнього німецького концтабору "Аушвіц" поблизу Освенціма 27 січня.
Президент України Володимир Зеленський також планує відвідати з офіційним візитом Польщу 27 січня, де, крім польского президента Анджея Дуди зустрінеться з президентами Ізраїлю та Німеччини.