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Президенты Польши, Литвы и Эстонии не поедут в Израиль для чествования жертв Холокоста

Киев • УНН

 • 17192 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президенты Польши, Литвы и Эстонии не будут участвовать в мероприятии, посвященном 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц" и памяти жертв Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Президенты Польши, Литвы и Эстонии не поедут в Израиль для чествования жертв Холокоста

Президент Литвы Гитанас Науседа не будет участвовать в мероприятии, посвященном 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц" и памяти жертв Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле. Эту информацию в среду, 22 января, подтвердил представитель президента Литвы Антанас Бубнялис.

"Президент вместо ранее запланированного двухдневного визита в Давос находиться на Всемирном экономическом форуме три дня", - сказал он. Во время дополнительного третьего дня у него запланированы встречи с лидерами других стран и международных бизнес-организаций, добавил Бубнялис.

В то же время представитель литовского президента отказался ответить на вопрос журналистов, связан отказ от поездки в Израиль с участием в мероприятии президента России Владимира Путина. Еще 20 января планировалось, что Науседа полетит в Израиль, информация об изменении планов появилась накануне.

Не будет представлена на мероприятии на наивысшем уровне и Эстония. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее также получила, однако сообщила через посла власти Израиля, не сможет присутствовать на церемонии в "Яд Вашем". Премьер-министр и спикер парламента Эстонии также не будут участвовать в мероприятии. В МИД страны это решение не комментируют.

Ранее президент Польши Дуда отказался от участия в церемонии памяти жертв Холокоста в Израиле, потому что ему отказали в возможности выступить на ней. Зато на церемонии запланировано выступление его российского коллеги Владимира Путина.

Президент России выступит первым среди иностранных гостей - сразу после президента Израиля Реувен Ривлин, премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Кантора.

Напомним, в этой церемонии целом должны принять участие главы государств и правительств более 30-ти стран, среди которых и Президент Украины Владимир Зеленский.

Дуда и Наусенда планируют почтить память жертв Холокоста во время мероприятия на территории бывшего немецкого концлагеря "Аушвиц" близ Освенцима 27 января.

Президент Украины Владимир Зеленский также планирует посетить с официальным визитом Польшу 27 января, где, кроме польского президента Анджея Дуды встретится с президентами Израиля и Германии.

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