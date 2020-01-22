Президенты Польши, Литвы и Эстонии не поедут в Израиль для чествования жертв Холокоста

КИЕВ. 23 января. УНН. Президенты Польши, Литвы и Эстонии не будут участвовать в мероприятии, посвященном 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц" и памяти жертв Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.