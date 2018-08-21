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Президенти Аргентини, Колумбії та Чилі подадуть позов проти Венесуели до Міжнародного кримінального суду

Київ • УНН

 • 7588 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президенти Аргентини, Колумбії та Чилі Маурісіо Макрі, Іван Дуке і Себастьян Піньєра мають намір подати позов до Міжнародного кримінального суду проти Венесуели для того, щоб було проведено розслідування можливих злочинів проти людяності в південноамериканській республіці. Про це повідомив в інтерв’ю телеканалу CNN аргентинський лідер, передає УНН.

Президенти Аргентини, Колумбії та Чилі подадуть позов проти Венесуели до Міжнародного кримінального суду

“Це так. Підготовка в процесі. Я не сумніваюся, що в Венесуелі систематично порушуються права людини, утискається опозиція і громадяни в цілому”, — сказав Макрі в інтерв’ю.

“Я зроблю свою частину. Колумбія, впевнений, теж. Чилі — точно, і, можливо, Парагвай”, — додав президент. За його словами, на підготовку паперів піде ще кілька тижнів. “У регіоні все більше погоджуються з тим, що потрібно приймати більш переконливі міри в спробі — поки безуспішній — допомогти венесуельським братам”, — підкреслив глава держави.

Влада Аргентини, Колумбії, Парагваю і Чилі неодноразово виступала з критикою дій венесуельської влади, а також вимагали звільнити політичних в’язнів, провести в республіці вибори за участю всіх політичних сил і забезпечити умови для поставок в країну гуманітарної допомоги. Вони також не визнали підсумки голосування, за підсумками якого Ніколас Мадуро був переобраний на новий президентський термін, назвавши їх нелегітимними.

Як повідомляв УНН, майже всі банки Венесуели почали роботу в умовах розпочатої деномінації.

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