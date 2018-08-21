Президенты Аргентины, Колумбии и Чили подадут иск против Венесуэлы в Международный уголовный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президенты Аргентины, Колумбии и Чили Маурисио Макри, Иван Дуке и Себастьян Пиньера намерены подать иск в Международный уголовный суд против Венесуэлы для того, чтобы было проведено расследование возможных преступлений против человечности в южноамериканской республике. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNN аргентинский лидер, передает УНН.
“Это так. Подготовка в процессе. Я не сомневаюсь, что в Венесуэле систематически нарушаются права человека, притесняется оппозиция и граждане в целом”, — сказал Макри в интервью.
“Я сделаю свою часть. Колумбия, уверен, тоже. Чили — точно, и, возможно, Парагвай”, — добавил президент. По его словам, на подготовку бумаг уйдет еще несколько недель. “В регионе все больше соглашаются с тем, что нужно принимать более убедительные меры в попытке — пока безуспешной — помочь венесуэльским братьям”, — подчеркнул глава государства.
Власти Аргентины, Колумбии, Парагвая и Чили неоднократно выступали с критикой действий венесуэльских властей, а также требовали освободить политических заключенных, провести в республике выборы с участием всех политических сил и обеспечить условия для поставок в страну гуманитарной помощи. Они также не признали итоги голосования, по итогам которого Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок, назвав их нелегитимными.
Как сообщал УНН, почти все банки Венесуэлы начали работу в условиях начавшейся деноминации.