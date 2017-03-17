Президента закликали звільнити В.Аброськіна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президента України Петро Порошенка закликали звільнити начальника ГУ Національної поліції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
“За антиукраїнську політику, переслідування добровольців, кришування контрабанди, виконання і віддачу не законних наказів, вимагаємо звільнити Аброськіна В’ячеслав Васильович заступника Глави Національної поліції України з його посади, взяти під варту і на час проведення слідства залишити його в СІЗО. Провести розслідування його дій під час захоплення АР Крим Російськими військами. Також забезпечити виконання чесного і незаангажованого суду для призначення йому відповідної міри покарання”, — йдеться в тексті петиції.
Автором петиції виступив А.Новосельський.
Петиція була зареєстрована 17 березня і наразі набрала 345 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.
Як повідомляв УНН, Президент звільнив Уповноваженого з контролю за діяльністю СБУ.