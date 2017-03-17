Президента призвали уволить В.Аброськина

"За антиукраинскую политику, преследование добровольцев, крышевание контрабанды, выполнение и отдачу незаконно приказов, требуем освободить Аброськина Вячеслава Васильевича заместителя Главы Национальной полиции Украины с его должности, взять под стражу и на время проведения следствия оставить его в СИЗО. Провести расследование его действий во время захвата АР Крым Русскими войсками. Также обеспечить выполнение честного и незаангажированного суда для назначения ему соответствующей меры наказания", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил А.Новосельський.

Петиция была зарегистрирована 17 марта и сейчас набрала 345 подписей с 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей осталось 92 дня.

Как сообщал УНН, Президент освободил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ.