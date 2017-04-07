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Президента закликали скасувати обов’язкове відвідування лекцій у ВНЗ

Президента закликали скасувати обов’язкове відвідування лекцій у ВНЗ

Київ • УНН

 • 16351 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали скасувати обов'язкове відвідування навчальних лекцій для студентів у вищих навчальних закладах. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президенту України, передає УНН.

“Просимо скасувати закон про обов’язкове відвідування навчальних лекцій для студентів, що навчаються у медичних університетах, оскільки більшість студентів надає перевагу самостійному опрацюванню матеріалу. Відвідування лекцій є обов’язком, який нераціонально забирає сили студентів та викладача. На лекціях студенти вивчають інші предмети і тим самим заважають студентам, яким дійсно потрібний матеріал лекції, хто сам не в змозі опрацювати його вдома”, — йдеться в повідомленні.

Також у петиції закликали створити електронні версії лекцій та додати їх у відкритий доступ, де студент сам зможе обрати тему свого індивідуального завдання.

Автором петиції виступила Ксенія Гаврик.

Петиція була зареєстрована 7 квітня і наразі набрала 2 підписи з 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 91 день.

Як повідомляв УНН, Президент уже майже рік не відповідав на петиції українців.

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