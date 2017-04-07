Президента призвали отменить обязательное посещение лекций в вузах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали отменить обязательное посещение учебных лекций для студентов в высших учебных заведениях. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президенту Украины, передает УНН.
"Просим отменить закон об обязательном посещении учебных лекций для студентов, обучающихся в медицинских университетах, поскольку большинство студентов предпочитает самостоятельную обработку материала. Посещение лекций является обязанностью, которая нерационально отнимает силы студентов и преподавателя. На лекциях студенты изучают другие предметы и тем самым мешают студентам, которым действительно нужен материал лекции, кто сам не в состоянии обработать его дома", - говорится в сообщении.
Также в петиции призвали создать электронные версии лекций и добавить их в открытый доступ, где студент сам сможет выбрать тему своего индивидуального задания.
Автором петиции выступила Ксения Гаврик.
Петиция была зарегистрирована 7 апреля и сейчас набрала 2 подписи из 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей остался 91 день.
Как сообщал УНН, Президент уже почти год не отвечал на петиции украинцев.