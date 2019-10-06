Президента Трампа саботують з першого дня після обрання — сенатор
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Сенатор-республіканець Рон Джонсон виступив із захистом президента Трампа у зв’язку з його закликом розібратися, яке відношення має Україна до виборів у США 2016 року. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
“Дозвольте мені сказати Вам, чому я симпатизую Президенту Трампу відносно того, через що йому довелося пройти... Ніколи в житті я не бачив, щоб Президент відразу після обрання на посаду, не мав принаймні якогось доброго ставлення з боку своїх опонентів. Я ніколи не бачив, щоб адміністрацію піддавали такому саботажу з самого першого дня після виборів”, — сказав Рон Джонсон в інтерв’ю програмі “Зустріч з пресою”.
“Преса твердить, що президент Трамп хоче накопати компромат на свого опонента на виборах 2020. Насправді ж він хоче пояснення того, що сталося у 2016 році. Хто його підставив? Чи інформація надійшла з України?”
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Колега сенатора Джонсона сенатор-демократ Крис Мерфі, який у серпні разом з Джонсоном зустрічався у Києві з президентом Зеленським та іншими українськими посадовцями, висловив розчарування позицією республіканців.
“Рон — хороший друг. Але я глибоко стривожений позицією, яку обрали республіканці”, — сказав він в інтрев’ю тій самій програмі. “Листування чітко вказує на те, що була вимога „послуги за послугу“, що Держдепартамент, Білий дім та особисті юристи президента всі працювали, щоб Україна втрутилась у вибори 2020 в обмін на доступ до Білого дому та скоріш за все розблокування допомоги”, — додав сенатор Мерфі.
Нагадаємо, у Кремлі не виключили можливості зустрічі Путіна з Трампом в Чилі.