Президента Трампа саботируют с первого дня после избрания — сенатор

“Позвольте мне сказать Вам, почему я симпатизирую Президенту Трампу относительно того, через что ему пришлось пройти... Никогда в жизни я не видел, чтобы Президент сразу после избрания на должность, не имел по крайней мере какого-то хорошего отношения со стороны своих оппонентов. Я никогда не видел, чтобы администрацию подвергали такому саботажу с самого первого дня после выборов”, — сказал Рон Джонсон в интервью программе “Встреча с прессой”.

“Пресса утверждает, что президент Трамп хочет накопать компромат на своего оппонента на выборах 2020 года. На самом деле он хочет объяснение случившегося в 2016 году. Кто его подставил? Или информация поступила из Украины?”

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Коллега сенатора Джонсона сенатор-демократ Крис Мерфи, который в августе вместе с Джонсоном встречался в Киеве с президентом Зеленским и другими украинскими чиновниками, выразил разочарование позицией республиканцев.

“Рон — хороший друг. Но я глубоко встревожен позицией, которую выбрали республиканцы”, — сказал он в интревью той же программе. “Переписка четко указывает на то, что было требование „услуги за услугу“, что Госдепартамент, Белый дом и личные юристы президента все работали, чтобы Украина вмешалась в выборы 2020 в обмен на доступ к Белому дому и скорее всего разблокирования помощи”, — добавил сенатор Мерфи.

Напомним, в Кремле не исключили возможности встречи Путина с Трампом в Чили.