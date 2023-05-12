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Президента Гватемали нагородили орденом Ярослава Мудрого

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Президента Гватемали Алехандро Джамматтеї нагородили однією з найвищих українських нагород - орденом Ярослава Мудрого І ступеня. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції у Гватемалі, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

"Україна вдячна Гватемалі за підтримку нашої країни з початку повномасштабного вторгнення росії. За дорученням президента Володимира Зеленського я нагородив Президента Гватемали Алехандро Джамматтеї однією з найвищих українських нагород. Президент Джамматтеї був першим латиноамериканським лідером, який відвідав Україну минулого року в найтемнішу годину нашої війни. Він показав іншим лідерам регіону, що таке мужність і принциповість", - наголосив Кулеба.

Деталі

Президент Гватемали у Twiiter опублікував відео вручення нагороди і написав: "Я вдячний за високу відзнаку, якою Уряд України відзначає мене сьогодні - орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня. Дякую міністру закордонних справ Дмитру Кулебі. Гватемала й надалі твердо підтримуватиме Україну в її боротьбі".

Під час пресконференції Кулеба також зазначив, що для нього "велика радість і честь" перебувати з візитом у Гватемалі.

"Це перший в історії візит міністра закордонних справ України до Гватемали. Останній раз міністр закордонних справ України відвідував Латинську Америку десять років тому. Цього разу, плануючи свою поїздку до Латинської Америки, я навмисне хотів зробити перший візит до Гватемали. Це жест вдячності", - розповів Кулеба.

Me siento agradecido por la alta distinción con la que hoy me honra el Gobierno de Ucrania, al condecorarme con la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio en Primer Grado. Bienvenido canciller @DmytroKuleba, Guatemala continuará respaldando firmemente a Ucrania en su lucha. pic.twitter.com/klPDghelql

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) May 11, 2023

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 11 травня, прибув до Гватемали.

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