Президента Гватемалы наградили орденом Ярослава Мудрого

Цитата

"Украина благодарна Гватемале за поддержку нашей страны с начала полномасштабного вторжения россии. По поручению президента Владимира Зеленского я наградил Президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи одной из самых высоких украинских наград. Президент Джамматтеи был первым латиноамериканским лидером, который посетил Украину в прошлом году в самый темный час нашей войны. Он показал другим лидерам региона, что такое мужество и принципиальность", - подчеркнул Кулеба.

Детали

Президент Гватемалы в Twiiter опубликовал видео вручения награды и написал: "Я благодарен за высокую награду, которой Правительство Украины отмечает меня сегодня - орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Спасибо министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Гватемала и в дальнейшем будет твердо поддерживать Украину в ее борьбе".

Во время пресс-конференции Кулеба также отметил, что для него "большая радость и честь" находиться с визитом в Гватемале.

"Это первый в истории визит министра иностранных дел Украины в Гватемалу. Последний раз министр иностранных дел Украины посещал Латинскую Америку десять лет назад. На этот раз, планируя свою поездку в Латинскую Америку, я умышленно хотел сделать первый визит в Гватемалу. Это жест благодарности", - рассказал Кулеба.

Me siento agradecido por la alta distinción con la que hoy me honra el Gobierno de Ucrania, al condecorarme con la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio en Primer Grado. Bienvenido canciller @DmytroKuleba, Guatemala continuará respaldando firmemente a Ucrania en su lucha. pic.twitter.com/klPDghelql

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 11 мая, прибыл в Гватемалу.