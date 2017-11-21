Президент звільнив третього топ-посадовця зовнішньої розвідки за півтора місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Володимира Синькевича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в указі №378/2017 від 20 листопада, передає УНН.
"Звільнити Синькевича Володимира Геннадійовича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в тексті документу.
Як повідомляв УНН, у вересні Служба зовнішньої розвідки отримала нового очільника. Ним став Єгор Божок.
Після цього, у жовтні, Президент звільнив двох заступників голови СЗР. Першого заступника - Ігоря Разінкова звільнили 17 жовтня, заступника голови зовнішньої розвідки Павла Пашковського - 9 жовтня.