Президент уволил третьего топ-чиновника внешней разведки за полтора месяца

"Уволить Синькевича Владимира Геннадиевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте документа.

Как сообщал УНН, в сентябре Служба внешней разведки получила нового руководителя. Им стал Егор Божок.

После этого, в октябре, Президент уволил двух заместителей главы СВР. Первого заместителя - Игоря Разинкова уволили 17 октября, заместителя главы внешней разведки Павла Пашковского - 9 октября.