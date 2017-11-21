Президент уволил третьего топ-чиновника внешней разведки за полтора месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Владимира Синькевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в указе №378/2017 от 20 ноября, передает УНН.
"Уволить Синькевича Владимира Геннадиевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте документа.
Как сообщал УНН, в сентябре Служба внешней разведки получила нового руководителя. Им стал Егор Божок.
После этого, в октябре, Президент уволил двух заместителей главы СВР. Первого заместителя - Игоря Разинкова уволили 17 октября, заместителя главы внешней разведки Павла Пашковского - 9 октября.