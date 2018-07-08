Президент звільнив свого помічника Горащенкова

"Увільнити Горащенкова Олексія Миколайовича від виконання обов’язків помічника Президента України (поза штатом)", - сказано в указі.

Ще одним указом Президент звільнив О.Горащенкова від виконання обов'язків члена конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, 29 квітня 2016 року Президент України Петро Порошенко призначив Олексія Горащенкова своїм позаштатним помічником.

Як повідомляв УНН, 16 листопада 2017 року чиновника з АП О.Горащенкова включили до списку кандидатів на посаду директора ДБР і його заступників.