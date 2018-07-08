Президент звільнив свого помічника Горащенкова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив свого позаштатного помічника Олексія Горащенкова, а також звільнив його від виконання обов'язків члена конкурсної комісії з відбору кандидатів в члени НАЗК. Про це йдеться в його указах, передає УНН.
"Увільнити Горащенкова Олексія Миколайовича від виконання обов’язків помічника Президента України (поза штатом)", - сказано в указі.
Ще одним указом Президент звільнив О.Горащенкова від виконання обов'язків члена конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.
Нагадаємо, 29 квітня 2016 року Президент України Петро Порошенко призначив Олексія Горащенкова своїм позаштатним помічником.
Як повідомляв УНН, 16 листопада 2017 року чиновника з АП О.Горащенкова включили до списку кандидатів на посаду директора ДБР і його заступників.