Президент уволил своего помощника Горащенкова

"Уволить Горащенкова Алексея Николаевича от исполнения обязанностей помощника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Еще одним указом Президент освободил А.Горащенкова от исполнения обязанностей члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, 29 апреля 2016 года Президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Горащенкова своим внештатным помощником.

Как сообщал УНН, 16 ноября 2017 года чиновника из АП О.Горащенкова включили в список кандидатов на должность директора ГБР и его заместителей.