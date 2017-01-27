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Президент звільнив члена наглядової ради “Ощадбанку” Г.Пахачук

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким припинення повноваження члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Галину Пахачук, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” постановляю: На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 310 “Про членів наглядової ради публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України“ припинити повноваження члена наглядової ради публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України“ Г.Пахачук”, — йдеться в указі.

Зазначається, що указ набуває чинності з дня його публікації.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко закликав “Ощадбанк” не брати комісію за оплату компослуг з 1 грудня 2016 року.

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