Президент уволил члена наблюдательного совета "Ощадбанка" Г.Пахачук
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым прекращены полномочий члена наблюдательного совета публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" Галину Пахачук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Согласно статье 7 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" постановляю: В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 17 марта 2014 года № 310 "О членах наблюдательного совета публичного акционерного общества" Государственный сберегательный банк Украины" прекратить полномочия члена наблюдательного совета публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" Г.Пахачук", - говорится в указе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНН, П.Порошенко призвал "Ощадбанк" не брать комиссию за оплату комуслуг с 1 декабря 2016 года.