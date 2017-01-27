Президент уволил члена наблюдательного совета "Ощадбанка" Г.Пахачук

"Согласно статье 7 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" постановляю: В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 17 марта 2014 года № 310 "О членах наблюдательного совета публичного акционерного общества" Государственный сберегательный банк Украины" прекратить полномочия члена наблюдательного совета публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" Г.Пахачук", - говорится в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН, П.Порошенко призвал "Ощадбанк" не брать комиссию за оплату комуслуг с 1 декабря 2016 года.