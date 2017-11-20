Президент зустрівся з авторкою книги про Голодомор Енн Еппелбаум

Президент зазначив, що радий можливості зустрітись із письменницею.

"Я хочу подякувати за Вашу тверду і міцну позицію із захисту свободи і демократії у Східній Європі загалом, і в Україні зокрема", - зазначив він.

Петро Порошенко також подякував за тверду позицію Енн Еппелбаум у підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також свободи та демократії в України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лондоні вшанують пам'ять жертв Голодомору

За словами Президента, презентація в Україні нової книги "Червоний голод. Війна Сталіна проти України" приверне увагу не лише українців, але й людей з багатьох країн світу до нашої історії. Він зауважив, що це також важливо для нашого майбутнього та для того, щоб двері Європи лишались відчиненими для нас.

"Це надзвичайно важливо", - сказав він.

Енн Еппелбаум подякувала Главі держави за запрошення та можливість зустрітись. Вона зазначила, що її нова книга – це дослідження періоду історії України, починаючи з 1917 року, в якому розкривається сталінська політика щодо до українців.

Нагадаємо, відому американсько-британську журналістку та історика Енн Еппелбаум нагородили премією Фундації імені Омеляна та Тетяни Антоновичів у посольстві України у США за книгу про Голодомор "Червоний голод: війна Сталіна проти України", яка вийшла у жовтні.