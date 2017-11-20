Президент встретился с автором книги о Голодоморе Энн Эппелбаум

Президент отметил, что рад возможности встретиться с писательницей.

"Я хочу поблагодарить за Вашу твердую и прочную позицию по защите свободы и демократии в Восточной Европе в целом, и в Украине в частности", - отметил он.

Петр Порошенко также поблагодарил за твердую позицию Энн Эппелбаум в поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также свободы и демократии в Украине.

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По словам Президента, презентация в Украине новой книги "Красный голод. Война Сталина против Украины" привлечет внимание не только украинцев, но и людей из многих стран мира к нашей истории. Он отметил, что это также важно для нашего будущего и для того, чтобы двери Европы оставались открытыми для нас.

"Это очень важно", - сказал он.

Энн Эппелбаум поблагодарила Главу государства за приглашение и возможность встретиться. Она отметила, что ее новая книга - это исследование периода истории Украины, начиная с 1917 года, в котором раскрывается сталинская политика по отношению к украинцам.

Напомним, известную американо-британскую журналистку и историка Энн Эппелбаум наградили премией Фонда имени Емельяна и Татьяны Антонович в посольстве Украины в США за книгу о Голодоморе "Красный голод: война Сталина против Украины", которая вышла в октябре.