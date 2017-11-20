Президент встретился с автором книги о Голодоморе Энн Эппелбаум
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко встретились с журналисткой и писательницей Энн Эппелбаум, автором книг-исследований о ГУЛАГе и Голодоморе в Украине. Энн Эппелбаум представила Главе государства экземпляр своей новой книги "Красный голод. Война Сталина против Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
Президент отметил, что рад возможности встретиться с писательницей.
"Я хочу поблагодарить за Вашу твердую и прочную позицию по защите свободы и демократии в Восточной Европе в целом, и в Украине в частности", - отметил он.
Петр Порошенко также поблагодарил за твердую позицию Энн Эппелбаум в поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также свободы и демократии в Украине.
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По словам Президента, презентация в Украине новой книги "Красный голод. Война Сталина против Украины" привлечет внимание не только украинцев, но и людей из многих стран мира к нашей истории. Он отметил, что это также важно для нашего будущего и для того, чтобы двери Европы оставались открытыми для нас.
"Это очень важно", - сказал он.
Энн Эппелбаум поблагодарила Главу государства за приглашение и возможность встретиться. Она отметила, что ее новая книга - это исследование периода истории Украины, начиная с 1917 года, в котором раскрывается сталинская политика по отношению к украинцам.
Напомним, известную американо-британскую журналистку и историка Энн Эппелбаум наградили премией Фонда имени Емельяна и Татьяны Антонович в посольстве Украины в США за книгу о Голодоморе "Красный голод: война Сталина против Украины", которая вышла в октябре.