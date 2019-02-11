Президент змінив перелік чиновників з функціями експертів по таємницях

Про внесення змін до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць

1. Внести до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженого Указом Президента України від 1 грудня 2009 року такі зміни:

1) підрозділ "Збройні Сили України" розділу "Міністерство оборони України" після абзацу "Начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України" доповнити абзацом такого змісту:

"Начальник Головного управління логістики — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України";

2) доповнити Перелік після розділу "Державна архівна служба України" розділом такого змісту:

"Державне бюро розслідувань" - Директор Державного бюро розслідувань";

3) розділ "Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України" доповнити абзацом такого змісту:

"Заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України";

4) розділ "Підприємства, установи, організації" викласти в такій редакції: "Підприємства, установи, організації

Генеральний директор державного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

Генеральний конструктор — генеральний директор державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"

Директор — генеральний конструктор державного підприємства "Дослідно-проектний центр кораблебудування"

Директор Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів

Директор державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка"

Директор державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова"

Президент державного підприємства "АНТОНОВ"

Генеральний директор науково-виробничого підприємства "ХАРТРОН-АРКОС ЛТД" публічного акціонерного товариства "ХАРТРОН"

Генеральний директор державного підприємства "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод"

Генеральний директор державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля"

Директор — головний конструктор казенного Підприємства спеціального приладобудування "Арсенал"

Директор дочірнього підприємства "Захист і автоматизація об’єктів НДІРВ".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях". Відповідний указ №32/2019 оприлюднений на сайті Адміністрації Президента.