Президент изменил перечень чиновников с функциями экспертов по тайнах

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 69298 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 93117 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133095 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132105 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130815 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125549 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162423 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117871 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141462 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145302 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Президент изменил перечень чиновников с функциями экспертов по тайнах

Президент изменил перечень чиновников с функциями экспертов по тайнах

Киев  •  УНН

 • 10623 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О внесении изменений в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн". Соответствующий указ №33/2019 обнародован на сайте Администрации Президента, передает УНН.

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн

1. Внести в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, утвержденного Указом Президента Украины от 1 декабря 2009 следующие изменения:

1) подразделение "Вооруженные Силы Украины" раздела "Министерство обороны Украины" после абзаца "Начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины" дополнить абзацем следующего содержания: "Начальник Главного управления логистики - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины";

2) дополнить Перечень после раздела "Государственная архивная служба Украины" разделом следующего содержания:
"Государственное бюро расследований" - директор Государственного бюро расследований";

3) раздел "Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины" дополнить абзацем следующего содержания: "Заместитель Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины";

4) раздел "Предприятия, учреждения, организации" изложить в следующей редакции: "Предприятия, учреждения, организации Генеральный директор государственного предприятия "Научно-производственный комплекс" Фотоприбор ".

Генеральный конструктор - генеральный директор государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". 

Директор - генеральный конструктор государственного предприятия "Опытно-проектный центр кораблестроения"
Директор Государственного научно-исследовательского института химических продуктов .

Директор государственного предприятия "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро" Прогресс "имени академика А.Г.Ивченко". 

Директор государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова"
Президент государственного предприятия "Антонов".

Генеральный директор научно-производственного предприятия "Хартрон-АРКОС ЛТД" публичного акционерного общества "Хартрон".

Генеральный директор государственного предприятия "Научно-производственное объединение" Павлоградский химический завод".

Генеральный директор государственного предприятия "Конструкторское бюро" Южное "имени М.К. Янгеля".

Директор - главный конструктор казенного Предприятия специального приборостроения "Арсенал".

Директор дочернего предприятия "Защита и автоматизация объектов НДИРВ".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О границах и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях". Соответствующий указ №32/2019 обнародован на сайте Администрации Президента.

Украинские Национальные Новости

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