Президент изменил перечень чиновников с функциями экспертов по тайнах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О внесении изменений в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн". Соответствующий указ №33/2019 обнародован на сайте Администрации Президента, передает УНН.
О внесении изменений в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн
1. Внести в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, утвержденного Указом Президента Украины от 1 декабря 2009 следующие изменения:
1) подразделение "Вооруженные Силы Украины" раздела "Министерство обороны Украины" после абзаца "Начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины" дополнить абзацем следующего содержания: "Начальник Главного управления логистики - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины";
2) дополнить Перечень после раздела "Государственная архивная служба Украины" разделом следующего содержания:
"Государственное бюро расследований" - директор Государственного бюро расследований";
3) раздел "Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины" дополнить абзацем следующего содержания: "Заместитель Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины";
4) раздел "Предприятия, учреждения, организации" изложить в следующей редакции: "Предприятия, учреждения, организации Генеральный директор государственного предприятия "Научно-производственный комплекс" Фотоприбор ".
Генеральный конструктор - генеральный директор государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".
Директор - генеральный конструктор государственного предприятия "Опытно-проектный центр кораблестроения"
Директор Государственного научно-исследовательского института химических продуктов .
Директор государственного предприятия "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро" Прогресс "имени академика А.Г.Ивченко".
Директор государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова"
Президент государственного предприятия "Антонов".
Генеральный директор научно-производственного предприятия "Хартрон-АРКОС ЛТД" публичного акционерного общества "Хартрон".
Генеральный директор государственного предприятия "Научно-производственное объединение" Павлоградский химический завод".
Генеральный директор государственного предприятия "Конструкторское бюро" Южное "имени М.К. Янгеля".
Директор - главный конструктор казенного Предприятия специального приборостроения "Арсенал".
Директор дочернего предприятия "Защита и автоматизация объектов НДИРВ".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О границах и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях". Соответствующий указ №32/2019 обнародован на сайте Администрации Президента.