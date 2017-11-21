Президент змінив назву десантних військ: відтепер Десантно-штурмові війська ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко постановив змінити назву українських десантних військ на Десантно-штуромві війська Збройних сил України. Про це сьогодні заявив Президент під час виступу з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві, передає кореспондент УНН.
“Як Президент та Верховний головнокомандувач я також прийняв рішення змінити назву високомобільних десантних військ, відійти від радянсько-російської абревіатури "ВДВ". Бо російське ВДВ від літа 2014 року беруть безпосередню участь в окупації українського Донбасу... Відтак постановляю: запровадити нову назву — Десантно-штурмові війська Збройних сил України”, — заявив він.
Нагадаємо, українські десантники відтепер носитимуть не голубі, а темно-бордові берети.