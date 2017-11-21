Президент змінив назву десантних військ: відтепер Десантно-штурмові війська ЗСУ

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко постановив змінити назву українських десантних військ на Десантно-штуромві війська Збройних сил України. Про це сьогодні заявив Президент під час виступу з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві, передає кореспондент УНН.