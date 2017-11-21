Президент сменил название десантных войск: отныне Десантно-штурмовые войска ВСУ

"Как Президент и Верховный главнокомандующий я также принял решение изменить название высокомобильных десантных войск, отойти от советско-российской аббревиатуры "ВДВ". Потому что российское ВДВ от лета 2014 года принимают непосредственное участие в оккупации украинского Донбасса ... Поэтому постановляю: ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины", - заявил он.

Напомним, украинские десантники отныне будут носить не голубой, а темно-бордовые береты.