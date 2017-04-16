Президент з сім'єю відвідав Великодню службу у Володимирському соборі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом зі своєю родиною відвідав Великодню службу у Володимирському соборі Києва, передає УНН з посиланням на Facebook глави держави.
“Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. І особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто і сьогодні захищає Україну,” — написав президент.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав громаду із Воскресінням Христовим.
Як повідомляли УНН, до Запоріжжя і Миколаєва прибув Благодатний вогонь.
Нагадаємо, у міжнародний аеропорт “Бориспіль” прибув літак із Благодатним вогнем, який зійшов у Велику Суботу, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.