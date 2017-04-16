Президент с семьей посетил Пасхальную службу во Владимирском соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей посетил Пасхальную службу во Владимирском соборе Киева, передает УНН со ссылкой на Facebook главы государства.
"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем упомянуть всех героев, павших за Украину. И особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину ", - написал президент.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко поздравил общину с Воскресением Христовым.
Как сообщали УНН, в Запорожье и Николаев прибыл Благодатный огонь.
Напомним, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с Благодатным огнем , который сошел в Великую Субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.