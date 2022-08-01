Президент Зеленський розгляне петицію стосовно заборони роботи букмекера 1xBet в Україні - Никифоров

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“Президент обов’язково розгляне цю петицію (стосовно 1хBet - ред.) і надасть свою відповідь у встановлений термін, якщо вона набрала необхідну кількість голосів”, - повідомив він.

Додамо, що петицію на сайті Президента України Володимира Зеленського було подано 8 липня, і станом на зараз її підписали вже 26 444 особи.

Автор петиції зазначив, що надання ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на ведення букмекерської діяльності під російським брендом 1xBet і товарним знаком 1xBet, що належать громадянам рф, було зроблено всупереч державним інтересам України та на користь країни-агресора, “що, на наше переконання, неприпустимо під час відкритої військової агресії російської федерації проти України".

Нагадаємо

Про ймовірних російських власників оператора азартних ігор 1xBet журналісти писали ще в червні місяці.

Ліцензії для роботи під цим брендом видали ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка номінально належіть українським громадянам, водночас сам бренд контролюється з росії - Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.

За інформацією журналістів, українська прокуратура вже відкрила кримінальне провадження стосовно ТОВ "Твоя беттінгова компанія" за фактом шахрайства та фінансування дій, спрямованих на зміну державного кордону України.

Окрім того, журналісти-розслідувачі стверджують, що допоміг у видачі ліцензії проросійському букмекеру для роботи в Україні нібито куратор українського грального ринку Борис Баум, який пов'язаний із депутатом держдуми рф і спецпредставником президента рф володимира путіна Олександром Бабаковим, "раніше відомим як представник угруповання "Лужниковські".

Наразі Баум виїхав з України.