Президент Зеленский рассмотрит петицию по поводу запрета работы букмекера 1xBet в Украине - Никифоров

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“Президент обязательно рассмотрит эту петицию (относительно 1хBet – ред.) и представит свой ответ в установленный срок, если она набрала необходимое количество голосов”, - сообщил он.

Добавим, что петиция на сайте Президента Украины Владимира Зеленского была подана 8 июля, и по состоянию на данный момент ее подписали уже 26 444 человека.

Автор петиции отметил, что предоставление лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и принадлежащим гражданам рф товарным знаком 1xBet было сделано вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, “что, по нашему убеждению, недопустимо во время открытой военной агрессии российской федерации против Украины".

Напомним

О вероятных российских владельцах оператора азартных игр 1xBet журналисты писали еще в июне месяце.

Лицензии для работы под этим брендом выдали ООО "Твоя беттинговая компания", номинально принадлежащиго украинским гражданам, в то же время сам бренд контролируется из россии - Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

По информации журналистов, украинская прокуратура уже открыла уголовное производство относительно ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины.

Кроме того, журналисты-расследователи утверждают, что помог в выдаче лицензии пророссийскому букмекеру для работы в Украине якобы куратор украинского игорного рынка Борис Баум, который связан с депутатом госдумы рф и спецпредставителем президента рф владимира путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские".

В настоящее время Баум уехал из Украины.