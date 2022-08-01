Президент Зеленский рассмотрит петицию по поводу запрета работы букмекера 1xBet в Украине - Никифоров

ukru
14 марта, 19:57 • 100448 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 114410 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 106100 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137179 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137480 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112697 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106405 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92671 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111392 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136796 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 59605 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 47851 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 21605 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 32857 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 18563 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 2690 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 234905 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 265238 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 202244 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 207282 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 100443 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100923 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118872 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121314 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128613 просмотра
Актуальное
Президент Зеленский рассмотрит петицию по поводу запрета работы букмекера 1xBet в Украине - Никифоров

Президент Зеленский рассмотрит петицию по поводу запрета работы букмекера 1xBet в Украине - Никифоров

Киев • УНН

 • 176557 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию с призывом запретить работу пророссийского букмекера 1хBet в Украине, которая за короткий срок набрала более 26 тысяч голосов. Об этом в комментарии журналистам УНН сообщил пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров.

Цитата

“Президент обязательно рассмотрит эту петицию (относительно 1хBet – ред.) и представит свой ответ в установленный срок, если она набрала необходимое количество голосов”, - сообщил он.

Добавим, что петиция на сайте Президента Украины Владимира Зеленского была подана 8 июля, и по состоянию на данный момент ее подписали уже 26 444 человека.

Автор петиции отметил, что предоставление лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и принадлежащим гражданам рф товарным знаком 1xBet было сделано вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, “что, по нашему убеждению, недопустимо во время открытой военной агрессии российской федерации против Украины".

Напомним

О вероятных российских владельцах оператора азартных игр 1xBet журналисты писали еще в июне месяце.

Лицензии для работы под этим брендом выдали ООО "Твоя беттинговая компания", номинально принадлежащиго украинским гражданам, в то же время сам бренд контролируется из россии - Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

По информации журналистов, украинская прокуратура уже открыла уголовное производство относительно ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины.

Кроме того, журналисты-расследователи утверждают, что помог в выдаче лицензии пророссийскому букмекеру для работы в Украине якобы куратор украинского игорного рынка Борис Баум, который связан с депутатом госдумы рф и спецпредставителем президента рф владимира путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские".

В настоящее время Баум уехал из Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы