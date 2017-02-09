Президент заявив, що дії О.Гончаренка не відображають позицію фракції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав дії народного депутата Олексія Гончаренка є неприйнятними і такими, що не відображають позицію фракції. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Президент назвав поведінку нардепа Гончаренка неприйнятною і такою, що не відображає позицію фракції”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, 8 лютого народний депутат Олексій Гончаренко на знак протесту проти заяви посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.
Президент назвав поведінку нардепа Гончаренка неприйнятною і такою, що не відображає позицію фракції— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 февраля 2017 г.