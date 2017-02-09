Президент заявил, что действия А.Гончаренко не отражают позицию фракции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал действия народного депутата Алексея Гончаренко неприемлемыми и не отражающими позицию фракции. Об этом пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Президент назвал поведение нардепа Гончаренко неприемлемым и таким, что не отражает позицию фракции", - написал С.Цеголко.
Напомним, 8 февраля народный депутат Алексей Гончаренко в знак протеста против заявления посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.
Президент назвал поведение нардепа Гончаренко неприемлемым и таким, что не отражает позицию фракции- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 февраля 2017 г.