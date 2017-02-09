Президент заявил, что действия А.Гончаренко не отражают позицию фракции

"Президент назвал поведение нардепа Гончаренко неприемлемым и таким, что не отражает позицию фракции", - написал С.Цеголко.

Напомним, 8 февраля народный депутат Алексей Гончаренко в знак протеста против заявления посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.

Президент назвал поведение нардепа Гончаренко неприемлемым и таким, что не отражает позицию фракции