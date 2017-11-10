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Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 108443 перегляди

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27 березня, 07:23 • 117962 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

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27 березня, 07:13 • 170110 перегляди

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26 березня, 14:20 • 303227 перегляди

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Президент запропонував передати систему надання пільг громаді

Президент запропонував передати систему надання пільг громаді

Київ • УНН

 • 10465 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко вважає, що систему з надання пільг треба передати на розгляд громаді. Про це він заявив на початку засідання Національної ради реформ, передає кореспондент УНН.

"Ініціатива щодо пільг. Оскільки всі ці податки йдуть громаді - чому держава має втручатися, яким чином, кому і як треба обговорювати і обраховувати? Систему надання пільг треба передати громаді, і громада на місці в селі краще знає, кому, на який відсоток, і як ці пільги віддаються", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 9 листопада Верховна Рада додатково виділила 7,6 мільярдів гривень на субсидії та 1,1 мільярди гривень на соціально-економічний розвиток регіонів.

Українські Національні Новини

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