Президент запропонував передати систему надання пільг громаді

"Ініціатива щодо пільг. Оскільки всі ці податки йдуть громаді - чому держава має втручатися, яким чином, кому і як треба обговорювати і обраховувати? Систему надання пільг треба передати громаді, і громада на місці в селі краще знає, кому, на який відсоток, і як ці пільги віддаються", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 9 листопада Верховна Рада додатково виділила 7,6 мільярдів гривень на субсидії та 1,1 мільярди гривень на соціально-економічний розвиток регіонів.