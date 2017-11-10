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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 30200 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 50223 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 58980 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 62910 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 55002 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 95830 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100442 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Президент предложил передать систему предоставления льгот общинам

Президент предложил передать систему предоставления льгот общинам

Киев  •  УНН

 • 10451 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко считает, что систему по предоставлению льгот надо передать на рассмотрение общинам. Об этом он заявил в начале заседания Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.

"Инициатива по льготам. Поскольку все эти налоги идут общине - почему государство должно вмешиваться, каким образом, кому и как надо обсуждать и вычислять? Систему предоставления льгот надо передать общине, и община на месте в селе лучше знает, кому, на какой процент, и как эти льготы отдаются", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 9 ноября Верховная Рада дополнительно выделила 7,6 млрд гривен на субсидии и 1,1 миллиарда гривен на социально-экономическое развитие регионов.

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