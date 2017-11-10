Президент предложил передать систему предоставления льгот общинам

"Инициатива по льготам. Поскольку все эти налоги идут общине - почему государство должно вмешиваться, каким образом, кому и как надо обсуждать и вычислять? Систему предоставления льгот надо передать общине, и община на месте в селе лучше знает, кому, на какой процент, и как эти льготы отдаются", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 9 ноября Верховная Рада дополнительно выделила 7,6 млрд гривен на субсидии и 1,1 миллиарда гривен на социально-экономическое развитие регионов.