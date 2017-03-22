Президент закликав Кабмін пришвидшити розгляд питання про забезпечення охорони судів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Кабінет міністрів України має якомога швидше розглянути розгляд постанови про забезпечення охорони судів. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради з питань судової реформи, передає кореспондент УНН.

"Якщо суди не охороняються, можна забути про незалежність. Тому я звертаюся до Кабінету міністрів прискорити розгляд постанови, яка забезпечує належну охорону судів і вирішити це питання якомога швидше", - наголосив Президент.

Також Глава держави підкреслив, що незалежність судів має кореспондуватися з відповідальністю судів і суддів.

Нагадаємо, П.Порошенко закликав ВР невідкладно ухвалити зміни до законодавства щодо роботи нового ВС.

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