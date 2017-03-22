Президент закликав Кабмін пришвидшити розгляд питання про забезпечення охорони судів

"Якщо суди не охороняються, можна забути про незалежність. Тому я звертаюся до Кабінету міністрів прискорити розгляд постанови, яка забезпечує належну охорону судів і вирішити це питання якомога швидше", - наголосив Президент.

Також Глава держави підкреслив, що незалежність судів має кореспондуватися з відповідальністю судів і суддів.

Нагадаємо, П.Порошенко закликав ВР невідкладно ухвалити зміни до законодавства щодо роботи нового ВС.