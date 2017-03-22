Президент призвал Кабмин ускорить рассмотрение вопроса об обеспечении охраны судов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Кабинет министров Украины должен как можно скорее рассмотреть рассмотрение постановления об обеспечении охраны судов. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета по вопросам судебной реформы, передает корреспондент УНН.
"Если суды не охраняются, можно забыть о независимости. Поэтому я обращаюсь в Кабинет министров ускорить рассмотрение постановления, что обеспечивает надлежащую охрану судов и решить этот вопрос как можно скорее", - подчеркнул Президент.
Также Глава государства подчеркнул, что независимость судов должна корреспондироваться с ответственностью судов и судей.
Напомним, П.Порошенко призвал ВР безотлагательно принять изменения в законодательство о работе нового ВС .