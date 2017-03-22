Президент призвал Кабмин ускорить рассмотрение вопроса об обеспечении охраны судов

"Если суды не охраняются, можно забыть о независимости. Поэтому я обращаюсь в Кабинет министров ускорить рассмотрение постановления, что обеспечивает надлежащую охрану судов и решить этот вопрос как можно скорее", - подчеркнул Президент.

Также Глава государства подчеркнул, что независимость судов должна корреспондироваться с ответственностью судов и судей.

Напомним, П.Порошенко призвал ВР безотлагательно принять изменения в законодательство о работе нового ВС .