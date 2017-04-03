Президент закликав громадськість долучитися до робочої групи щодо змін до закону про е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За результатами зустрічі Президента України Петра Порошенка з представниками громадськості, після ухвалення Верховною Радою України Закону України 6172 про внесення змін до Закону “Про запобігання корупції” щодо електронного декларування, було прийнято рішення про створення робочої групи з напрацювання змін до цього закону. Про це повідомив Погоджувальній раді представник Президента України у Верховній Раді Артур Герасимов, передає УНН.
“Президент України делегує в цю робочу групу своїх представників, зокрема, заступника Глави Адміністрації Президента Дмитра Шимківа, фракція "Блоку Петра Порошенка" готова делегувати своїх представників”, — сказав Представник Президента України.
За словами А.Герасимова, Голова держави звернувся до представників громадськості долучитися до цієї робочої групи.
“Вважаю, що до напрацювання змін має долучитися і Ярослав Юрчишин з Transparency International, і Віталій Шабунін з Центру протидії корупції, Тарас Шевченко з РПР та інші. Також прошу всі фракції і групи визначитися і делегувати своїх представників до цієї робочої групи, ініційованої Президентом України”, — сказав народний депутат.
Нагадаємо, 27 березня П.Порошенко обговорив з громадськими активістами зміни до закону про е-декларування.