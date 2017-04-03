Президент призвал общественность присоединиться к рабочей группе по изменениям в закон о е-декларирования

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62878 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107535 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165136 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121197 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119451 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114066 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105271 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107297 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103756 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156802 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент призвал общественность присоединиться к рабочей группе по изменениям в закон о е-декларирования

Президент призвал общественность присоединиться к рабочей группе по изменениям в закон о е-декларирования

Киев  •  УНН

 • 12456 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. По результатам встречи Президента Украины Петра Порошенко с представителями общественности, после принятия Верховной Радой Украины Закона Украины 6172 о внесении изменений в Закон “О предупреждении коррупции” об электронном декларировании, было принято решение о создании рабочей группы по наработке изменений в этот закон. Об этом сообщил согласительному совету представитель Президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов, передает УНН.

 

“Президент Украины делегирует в эту рабочую группу своих представителей, в частности, заместителя Главы Администрации Президента Дмитрия Шимкива, фракция „Блок Петра Порошенко“ готова делегировать своих представителей”, — сказал представитель Президента Украины.

По словам А.Герасимов, Глава государства обратился к представителям общественности принять участие в этой рабочей группе.

“Считаю, что к наработке изменений должны присоединиться и Ярослав Юрчишин с Transparency International, и Виталий Шабунин из Центра противодействия коррупции, Тарас Шевченко с РПР и другие. Также прошу все фракции и группы определиться и делегировать своих представителей в эту рабочую группу, инициированную Президентом Украины”, - сказал народный депутат.

Напомним, 27 марта П.Порошенко обсудил с общественными активистами изменения в закон о е-декларирования.

Украинские Национальные Новости

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