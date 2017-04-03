Президент призвал общественность присоединиться к рабочей группе по изменениям в закон о е-декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По результатам встречи Президента Украины Петра Порошенко с представителями общественности, после принятия Верховной Радой Украины Закона Украины 6172 о внесении изменений в Закон “О предупреждении коррупции” об электронном декларировании, было принято решение о создании рабочей группы по наработке изменений в этот закон. Об этом сообщил согласительному совету представитель Президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов, передает УНН.
“Президент Украины делегирует в эту рабочую группу своих представителей, в частности, заместителя Главы Администрации Президента Дмитрия Шимкива, фракция „Блок Петра Порошенко“ готова делегировать своих представителей”, — сказал представитель Президента Украины.
По словам А.Герасимов, Глава государства обратился к представителям общественности принять участие в этой рабочей группе.
“Считаю, что к наработке изменений должны присоединиться и Ярослав Юрчишин с Transparency International, и Виталий Шабунин из Центра противодействия коррупции, Тарас Шевченко с РПР и другие. Также прошу все фракции и группы определиться и делегировать своих представителей в эту рабочую группу, инициированную Президентом Украины”, - сказал народный депутат.
Напомним, 27 марта П.Порошенко обсудил с общественными активистами изменения в закон о е-декларирования.