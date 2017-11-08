Президент закликав голову ВР утворити робочу групу із розробки проекту про Антикорупційний суд (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко заявив, що зволікання зі створенням Вищого антикорупційного суду в Україні є недопустимим, надіславши листа голові Верховної Ради Андрія Парубію із пропозицією вжити передбачені Регламентом ВР заходи для відкликання законопроекту №6011 "Про антикорупційні суди", а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету парламенту утворити робочу групу із напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Про це УНН повідомили у прес-службі АПУ.
"Створення Вищого антикорупційного суду має стати вагомим елементом системи протидії корупції і зволікання з його створенням вважаю недопустимим", - заявив Президент.
Глава держави нагадав, що відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", проект якого був внесений ним на розгляд ВР, передбачене створення Вищого антикорупційного суду – як спеціалізованого суду для розгляду кримінальних справ, пов’язаних із корупцією.
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"Згідно пункту 16 розділу XII вказаного закону, Верховна Рада України має ухвалити закон, який визначатиме спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду для того, щоб забезпечити їх відповідний професійний рівень", - зауважив Президент.
Президент нагадав, що Венеціанська комісія у висновку від 6 жовтня 2017 року критично оцінила законопроекти №6011 та №6529 щодо створення та функціонування спеціальних антикорупційних судових органів.
"Отже, вкрай нагальними є розробка та внесення нового узгодженого законопроекту про Вищий антикорупційний суд", - зазначив він.
За словами Глави держави, подання та реєстрація нового законопроекту є неможливим через законопроект №6011, який все ще залишається включеним до порядку денного сесії ВР, попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати.
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"У зв’язку з цим пропоную вжити передбачені Регламентом Верховної Ради України заходи для відкликання вказаного законопроекту, а також якнайшвидше дати доручення голові профільного комітету Верховної Ради України щодо утворення робочої групи для напрацювання законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії", - йдеться у листі Президента.
Петро Порошенко також зазначив, що "для успішного та швидкого ухвалення законопроекту він має бути підготовлений із залученням представників усіх або принаймні якнайбільшої кількості парламентських фракцій та депутатських груп".
Президент підкреслив, що напрацьовані робочою групою пропозиції будуть враховані у законопроекті, який буде внесений ним на розгляд Верховної Ради України як невідкладний.
"Наголошую, ми повинні докласти всіх зусиль для того, аби до кінця поточного року ухвалити цей законопроект. Витрати на фінансування Вищого антикорупційного суду вже передбачені в проекті бюджету на 2018 рік – це зроблено наперед, бо є політична воля на створення такої інституції", - зазначив Глава держави.
Нагадаємо, Президент очікує ухвалення законопроекту про антикорупційний суд до кінця року.