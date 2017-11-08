Президент призвал главу ВР создать рабочую группу по разработке проекта об Антикоррупционном суде (дополнено)

"Создание Высшего антикоррупционного суда должно стать весомым элементом системы противодействия коррупции и промедление с его созданием считаю недопустимым", - заявил Президент.

Глава государства напомнил, что в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", проект которого был внесен им на рассмотрение ВР, предусмотрено создание Высшего антикоррупционного суда - как специализированного суда для рассмотрения уголовных дел, связанных с коррупцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман заявил, что вопрос Антикоррупционного суда будет приоритетным в 2018 году

"Согласно пункту 16 раздела XII указанного закона, Верховная Рада Украины должна принять закон, который будет определять специальные требования к судьям Высшего антикоррупционного суда для того, чтобы обеспечить их соответствующий профессиональный уровень", - отметил Президент.

Президент напомнил, что Венецианская комиссия в заключении от 6 октября 2017 года критически оценила законопроекты №6011 и №6529 по созданию и функционированию специальных антикоррупционных судебных органов.

"Следовательно, крайне неотложными являются разработка и внесение нового согласованного законопроекта о Высшем антикоррупционном суде", - отметил он.

По словам Главы государства, представление и регистрация нового законопроекта невозможны из-за законопроекта №6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии ВР, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии его отозвать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытник подчеркнул необходимость создания Антикоррупционного суда

"В связи с этим предлагаю принять предусмотренные Регламентом Верховной Рады Украины меры для отзыва указанного законопроекта, а также как можно быстрее дать поручение председателю профильного комитета Верховной Рады Украины о создании рабочей группы для выработки законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - говорится в письме Президента.

Петр Порошенко также отметил, что "для успешного и быстрого принятия законопроекта он должен быть подготовлен с привлечением представителей всех или хотя бы как можно большего количества парламентских фракций и депутатских групп".

Президент подчеркнул, что наработанные рабочей группой предложения будут учтены в законопроекте, который будет внесен им на рассмотрение Верховной Рады Украины как неотложный.

"Подчеркиваю, мы должны приложить все усилия для того, чтобы до конца текущего года принять этот законопроект. Расходы на финансирование Высшего антикоррупционного суда уже предусмотрены в проекте бюджета на 2018 год - это сделано заранее, потому что есть политическая воля на создание такого института", - отметил Глава государства.

Напомним, Президент ожидает принятия законопроекта об антикоррупционном суде до конца года.