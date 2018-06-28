Президент закликав активізувати роботу над змінами до Конституції щодо Криму

“Ще одні важливі зміни до Конституції — це є відображення в Конституції Криму. І Рефат Чубаров — голова Меджлісу, який зараз тут присутній, ми також просимо, щоб конституційна комісія активізувала свою роботу і якнайшвидше передала проект для розгляду народним депутатам”, — наголосив Президент.

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Як повідомляв УНН, П.Порошенко назвав першочерговими завданнями України повернення окупованого Донбасу та Криму.