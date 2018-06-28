Президент закликав активізувати роботу над змінами до Конституції щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав конституційну комісію активізувати роботу над змінами до Конституції щодо права самовизначення кримських татар у складі української держави. Про це сьогодні Глава держави заявив під час виступу з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві, передає УНН.
“Ще одні важливі зміни до Конституції — це є відображення в Конституції Криму. І Рефат Чубаров — голова Меджлісу, який зараз тут присутній, ми також просимо, щоб конституційна комісія активізувала свою роботу і якнайшвидше передала проект для розгляду народним депутатам”, — наголосив Президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко розповів, коли ініціює перед ВР питання про автономію Криму
Як повідомляв УНН, П.Порошенко назвав першочерговими завданнями України повернення окупованого Донбасу та Криму.